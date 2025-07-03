  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Memur zammıyla hepsi değişti: Engelli ve 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, bedelli askerlik ücreti...

Memur zammıyla hepsi değişti: Engelli ve 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, bedelli askerlik ücreti...

Memur maaşlarına gelen zammın ardından birçok maaş ve ücret de değişti. Engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı da bu değişikliklerden etkilendi.

Memur zammıyla hepsi değişti: Engelli ve 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, bedelli askerlik ücreti... - Sayfa 1

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte birçok kalemde değişiklik oldu. Engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı da bu değişikliklerden etkilendi.

1 | 9
Memur zammıyla hepsi değişti: Engelli ve 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, bedelli askerlik ücreti... - Sayfa 2

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 15.57 oranında zam yapıldı.

2 | 9
Memur zammıyla hepsi değişti: Engelli ve 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, bedelli askerlik ücreti... - Sayfa 3

İŞTE MEMUR ZAMMIYLA DEĞİŞEN ÖDEMELER

Ocak ayında 4.664 TL olan 65 yaş aylığı memur maaşlarına yapılan zam sonrası temmuz ayında 5.390 TL oldu.

3 | 9
Memur zammıyla hepsi değişti: Engelli ve 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, bedelli askerlik ücreti... - Sayfa 4

10.125 TL olan evde bakım parası temmuz ayında 11.702 TL oldu.

4 | 9