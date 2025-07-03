Memur zammıyla hepsi değişti: Engelli ve 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, bedelli askerlik ücreti...
Memur maaşlarına gelen zammın ardından birçok maaş ve ücret de değişti. Engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı da bu değişikliklerden etkilendi.
Memur maaşlarına gelen zamla birlikte birçok kalemde değişiklik oldu. Engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı da bu değişikliklerden etkilendi.
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İŞTE MEMUR ZAMMIYLA DEĞİŞEN ÖDEMELER
Ocak ayında 4.664 TL olan 65 yaş aylığı memur maaşlarına yapılan zam sonrası temmuz ayında 5.390 TL oldu.
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