Enflasyon açıklandı neler değişti? Memur ve emekli maaş zammı, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı şu anda 10 bin TL... Emekliler kök aylıklarına gelen enflasyon farkı kadar zam alacak. Peki 10 bin TL olan en düşük emekli aylığı için bir düzenleme bekleniyor mu?