Enflasyon açıklandı neler değişti? Memur ve emekli maaş zammı, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı...
Milyonlarca memur ve emeklinin alacağı enflasyon farkı belli oldu. Yeni zamlar sadece memur ve emeklileri ilgilendirmiyor. Bedelli askerlik ücreti, kıdem tazminatı tavanı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım yardımı gibi ücretler de değişti. İşte memur zammıyla birlikte değişen ödeme ve ücretler...
Milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam oranları belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24.73, memur ve memur emeklileri yüzde 19.31 oranında zam alacak.
Memur zamlarının netleşmesiyle birlikte pek çok ödeme ve ücret de değişiyor. Kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım yardımı da memur maaşlarına yapılan zamla birlikte yükseldi. Peki yeni dönemde ödeme ve ücretlere ne kadar zam yapıldı?
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli maaşı şu anda 10 bin TL... Emekliler kök aylıklarına gelen enflasyon farkı kadar zam alacak. Peki 10 bin TL olan en düşük emekli aylığı için bir düzenleme bekleniyor mu?
İŞTE DEĞİŞEN ÖDEME VE ÜCRETLER
Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, şunları söyledi:
“Memur maaş katsayısına bağlı olarak belirlenen birçok ücret yeni dönemde enflasyon farkının belli olması ve üzerine toplu sözleşme zammının eklenmesi ile birlikte değişti.