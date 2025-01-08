Memura seyyanen zam ikiye katlandı: Öğretmenler için ise kritik tablo!
Memur maaş zammı yüzde 11,54 olarak belirlenirken, en düşük memur maaşı 43.698 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı ise 19.616 TL'ye yükseldi. 2023’te yapılan düzenlemeyle memurlara verilen seyyanen zam tutarı da artırıldı. Bu yıl seyyanen zam 16.043 TL'ye çıkarken, bu ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılmaması, emekli ve çalışan memur arasındaki maaş farkını daha da büyüttü.
2023 Temmuz ayında kamu işçilerinin en düşük ücreti 21.750 TL'ye, memur maaşları ise 22 bin TL'ye yükseltilmişti. Ancak bu artış, diğer maaş zamlarından farklı olarak "seyyanen zam" şeklinde uygulanmış ve tüm memurlara aynı tutarda ödenmişti.
2023'te 8.077 TL olarak belirlenen seyyanen zam, Ocak 2024’te 12.055 TL'ye, Temmuz 2024’te ise 14.833 TL'ye çıkarılmıştı. Son olarak, Ocak 2025 memur maaş zammıyla birlikte bu tutar yeniden güncellendi.
Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, Ocak ayı artışı sonrası memurun seyyanen zammı 16.043 TL’ye çıktı.