Memura seyyanen zam ikiye katlandı: Öğretmenler için ise kritik tablo!

2023 Temmuz ayında kamu işçilerinin en düşük ücreti 21.750 TL'ye, memur maaşları ise 22 bin TL'ye yükseltilmişti. Ancak bu artış, diğer maaş zamlarından farklı olarak "seyyanen zam" şeklinde uygulanmış ve tüm memurlara aynı tutarda ödenmişti.