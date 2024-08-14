Memura toplu sözleşme ikramiyesi: Her ay hesaplara yatacak

Meclis'te kabul edilen maddeyle bu hak, yasal düzenleme kapsamına alındı. Bu sayede sendikalı memurlar, toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641 lira 81 kuruş almaya hak kazandı.

Sendikalı tüm memurlara bu ödeme her ay yapılacak. Düzenlemenin sendikal örgütlenmeye de katkısı bulunuyor.