Memurdan zam çağrısı: Yeniden değerleme oranında artış ve refah payı verilsin
Yeni yıl yaklaşırken memurdan maaş zamları ile ilgili çağrılar da gelmeye devam ediyor. Kamu Birliği Konfederasyonu, fatura, kira, harç ve vergi artışlarına dikkat çekerek, yeni yılda yapılacak artış için yeniden değerleme oranında artış ve refah payı talep ediyor.
2025 yılına sayılı günler kala başta memurlar olmak ücret emekli ve ücretli çalışanlardan zam çağrıları gelmeye devam ediyor.
Yeni yılda Toplu Sözleşme zammı ve buna ek enflasyon farkı alacak olan memurlar zamda yeniden değerleme oranında artış ve refah payı talebini yineledi.
Memur ‘Yeniden Değerleme Oranı’nda artış ve refah payı istiyor
Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, “Talebimiz memurun rahat bir nefes alabilmesi, maaş artışının yeniden değerlendirme oranı olan yüzde 43.93'e yükseltilmesi ve memurlara refah payı verilmesidir” dedi.