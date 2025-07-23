Memurlar için yarım zamanlı çalışma başladı: SGK Uzmanı İsa Karakaş'tan işçi ve memura kritik uyarı
2016 yılında işçilere tanınan yarı zamanlı çalışma hakkı, geçtiğimiz günlerde memurlar için de uygulanmaya başlandı. Ancak bu yeni düzenleme bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, memurların yarı zamanlı çalışmaya geçmeleri durumunda hangi haklardan feragat edeceklerini ve sistemin avantajlarını detaylı şekilde değerlendirdi.
Yarım zamanlı çalışma hakkı, işçilere ilk kez 8 Kasım 2016’da Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle tanınmıştı. Bu hak, 18 Temmuz 2025 itibarıyla memurlar için de yürürlüğe girdi.
Peki, yarım zamanlı çalışmanın avantajları ve dezavantajları neler? Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, sistemin detaylarını ve memurlar açısından olası etkilerini kapsamlı şekilde değerlendirdi.
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, yönetmelikte yarı zamanlı çalışmanın doğum veya evlat edinme sonrası memurlar için haftalık normal çalışma süresinin yarısı olarak tanımlandığını belirtti.