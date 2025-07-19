Memurlar yarım çalışma hakkını nasıl kullanabilecek?

"Yarım zamanlı çalışmaya ilişkin “Torba Kanun” 10 Şubat 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştı. İşçi annelerle ilgili yönetmelik 8 Kasım 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlandı. İşçi anneler bu haktan 8 yıldan beri yararlanmaktadır" diyen SGK Başuzmanı İsa Karakaş, "Ancak memur anne-babalar 8 yıldan beri kanunun yayımlanmasına karşın bugüne kadar bir türlü yayımlanamayan yönetmelik nedeniyle maalesef bu haklardan mahrum kaldı" ifadelerini kullandı.