Memurlar yarım çalışma hakkını nasıl kullanabilecek?
Yarım çalışma hakkının kullanımında kadın veya erkek ayrımı yapılmayacak. Eşlerin her ikisinin de memur olması halinde, yarım çalışma hakkından talepleri üzerinden her iki eş de faydalanabilecek. Bu haktan yararlanan memurun haftalık çalışma süresi, üç günden fazla olmayacak, günlük 3 saatten az veya 8 saatten fazla çalışamayacaklar. Memurlar, bu süre zarfında maaşlarının ve ödemelerinin yarısını alabilecek. Peki memurlar yarım çalışma hakkını nasıl kullanabilecek? SGK Başuzmanı İsa Karakaş detayları yazdı.
"Yarım zamanlı çalışmaya ilişkin “Torba Kanun” 10 Şubat 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştı. İşçi annelerle ilgili yönetmelik 8 Kasım 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlandı. İşçi anneler bu haktan 8 yıldan beri yararlanmaktadır" diyen SGK Başuzmanı İsa Karakaş, "Ancak memur anne-babalar 8 yıldan beri kanunun yayımlanmasına karşın bugüne kadar bir türlü yayımlanamayan yönetmelik nedeniyle maalesef bu haklardan mahrum kaldı" ifadelerini kullandı.
Karakaş, Türkiye Gazetesi'nde konuyla ilgili bugün yayınlanan yazısında detayları aktardı. İşte memurların yarım çalışma hakkı ile ilgili bilinmesi gerekenler...
"Beklenen yönetmelik yayımlandı. Artık memur anne ve babalar da yarım çalışma hakkını 18 Temmuz 2025 tarihinden itibaren kullanabilecek.