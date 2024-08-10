Memurları sevindirecek yıllık izin kararı! Son noktayı koydu: Yıllık izinlere bölme sınırı konulamaz
Yaz dönemiyle birlikte kamu çalışanları yıllık izinlerini yapmak için programlar yaparken Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan (KDK) milyonlarca memuru sevindirecek yıllık izin kararı çıktı.
Kamu Denetçiliği Kurumu, memuru rahatlatan bir karara imza atarak "izinler en fazla üçe bölünür" genelgesinin iptalini istedi. Kurum, "Yıllık izinlere bölme sınırı konulamaz" dedi.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) "izin en fazla üç parçaya bölünebilir" kararının doğru uygulama olmadığını belirten KDK, yıllık izinlere "bölme" sınırı konulamayacağına karar verdi. Böylece kamu çalışanları idareyle uzlaşı içinde yıllık izinlerini istedikleri kadar bölerek tatil yapabilecek.
HIZLA İŞLEME ALINARAK İNCELENDİ
KGM'de çalışan bir personel yıllık iznini kısa bölümlere ayırarak tatil yapmak istedi.
Ancak genel müdürlük yıllık izinlerin ancak "üç parçaya bölünebileceğini" belirtti. Personel "mağduriyet yaşadığını" öne sürerek konuyu KDK'ya taşıdı.
KDK Başkanı Şeref Malkoç, yaz dönemi olması nedeniyle başvuruyu hızla işleme alıp inceleme başlattı. KDK uzmanları KGM ile temasa geçerek izahat istedi.