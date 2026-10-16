Memurların yeni mesai ücretleri belli oldu! İşte 2027'de ödenecek rakamlar
Memurların saatlik mesai ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu. 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne göre saatlik mesai ücreti 21,15 TL’ye çıkacak. Teklif'in Meclis'ten geçmesi bekleniyor
Memur fazla mesai ücreti 21,15 TL oldu
2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne göre, belirli kamu personelinin saatlik fazla mesai ücreti 17,60 TL’den 21,15 TL’ye yükselecek. Yeni tarife, 1 Ocak 2027’den itibaren uygulanacak.
Makamlarla çalışan personele yeni mesai ücreti
Bakanlık yöneticileri, valiler, rektörler ve belediye başkanlarıyla birlikte çalışan personele saat başına 21,15 TL fazla mesai ücreti ödenecek. Ödemeler aylık 90 saatle, her makam için toplamda 450 saatle sınırlandırılacak.
Özel kalem personelinin mesai ücreti arttı
Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde görev yapan makam şoförleri dahil personele, 2027 yılında saat başına 21,15 TL ödenecek. Aylık fazla mesai sınırı 90 saat olacak.