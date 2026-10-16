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Memurların yeni mesai ücretleri belli oldu! İşte 2027'de ödenecek rakamlar

Memurların saatlik mesai ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu. 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne göre saatlik mesai ücreti 21,15 TL’ye çıkacak. Teklif'in Meclis'ten geçmesi bekleniyor

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Memurların yeni mesai ücretleri belli oldu! İşte 2027'de ödenecek rakamlar - Sayfa 1

Memur fazla mesai ücreti 21,15 TL oldu

2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne göre, belirli kamu personelinin saatlik fazla mesai ücreti 17,60 TL’den 21,15 TL’ye yükselecek. Yeni tarife, 1 Ocak 2027’den itibaren uygulanacak.

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Memurların yeni mesai ücretleri belli oldu! İşte 2027'de ödenecek rakamlar - Sayfa 2

Makamlarla çalışan personele yeni mesai ücreti

Bakanlık yöneticileri, valiler, rektörler ve belediye başkanlarıyla birlikte çalışan personele saat başına 21,15 TL fazla mesai ücreti ödenecek. Ödemeler aylık 90 saatle, her makam için toplamda 450 saatle sınırlandırılacak.

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Memurların yeni mesai ücretleri belli oldu! İşte 2027'de ödenecek rakamlar - Sayfa 3

Özel kalem personelinin mesai ücreti arttı

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde görev yapan makam şoförleri dahil personele, 2027 yılında saat başına 21,15 TL ödenecek. Aylık fazla mesai sınırı 90 saat olacak.

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Memurların yeni mesai ücretleri belli oldu! İşte 2027'de ödenecek rakamlar - Sayfa 4

Genel müdürlük şoförlerine 21,15 TL

Genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görev yapan şoförlerin saatlik fazla mesai ücreti 21,15 TL olarak belirlendi. Ödeme, ayda en fazla 60 saat için yapılacak.

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