Memurun zam görüşmelerinde son viraj! Uzlaşma olmazsa hakem heyeti devreye girecek
Memur ve memur emeklisinin zam görüşmeleri devam ediyor. Toplu Sözleşme’de son viraja girildi. Kamu işveren heyeti ile hizmet kollarındaki sendika temsilcileri teklifleri değerlendiriyor. Eğer uzlaşma sağlanmazsa kararı hakem heyeti verecek.
Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde takvim işliyor.
Kamu işveren heyeti, sendika temsilcileri ile bir araya geldi
8. Dönem Toplu Sözleşme çerçevesinde Kamu İşveren Heyeti ile hizmet kollarındaki sendika temsilcileri, hizmet kollarındaki teklifleri değerlendirmek üzere yetkili sendika temsilcileriyle bir araya geldi.
Hükümet memura son teklifini sundu
Süreç kapsamında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Birleşik Kamu-iş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde Bakan Işıkhan ile dün bir araya geldi. Görüşmede, Kamu İşveren Heyeti, 8'inci Dönem Toplu Sözleşmeye ilişkin son teklifini sendikalara iletti.
Memura son zam teklifi ne oldu?
Buna göre 2026 yılı ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7, 2027 ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ay içinse yine yüzde 4 teklif edildi. Yapılan son teklif, sendikalar tarafından kabul edilmezken, sendika temsilcilerinden takvimdeki süreç bitmeden yeni bir teklifle gelinmesi gerektiği vurgulandı.