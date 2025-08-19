Memurun zam görüşmelerinde son viraj! Uzlaşma olmazsa hakem heyeti devreye girecek

Memura son zam teklifi ne oldu?

Buna göre 2026 yılı ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7, 2027 ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ay içinse yine yüzde 4 teklif edildi. Yapılan son teklif, sendikalar tarafından kabul edilmezken, sendika temsilcilerinden takvimdeki süreç bitmeden yeni bir teklifle gelinmesi gerektiği vurgulandı.