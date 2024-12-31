Mercedes ve Geely’den yüz milyonlarca dolar toplamıştı: Alman şirket iflas başvurusunda bulundu
Son dönemde artan iflas başvurularına bir yenisi daha eklendi. Üstelik bu kez maddi sıkıntılar yaşayan şirket bir Alman firması ve Mercedes ile Geely’den yüz milyonlarca dolar yatırım aldı.
2024 çoğu şirket için yükseliş yılı olsa da, çoğu için de beklentileri karşılamadı, bunun aksine daha kötü bir duruma getirdi.
2025 yılına girerken çok sayıda şirket iflas başvurularıyla giriyor. Yılın son günlerinde buna Almanya merkezli bir şirket de dahil oldu.
Otomobil devleri Mercedes ve Geely’den bugüne kadar yüz milyonlarca dolar yatırım alan hava taksi şirketi Volocopter, mali sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusunda bulunan son şirket oldu.