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  4. Mercedes ve Geely’den yüz milyonlarca dolar toplamıştı: Alman şirket iflas başvurusunda bulundu

Mercedes ve Geely’den yüz milyonlarca dolar toplamıştı: Alman şirket iflas başvurusunda bulundu

Son dönemde artan iflas başvurularına bir yenisi daha eklendi. Üstelik bu kez maddi sıkıntılar yaşayan şirket bir Alman firması ve Mercedes ile Geely’den yüz milyonlarca dolar yatırım aldı.

Mercedes ve Geely’den yüz milyonlarca dolar toplamıştı: Alman şirket iflas başvurusunda bulundu - Sayfa 1

2024 çoğu şirket için yükseliş yılı olsa da, çoğu için de beklentileri karşılamadı, bunun aksine daha kötü bir duruma getirdi. 

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Mercedes ve Geely’den yüz milyonlarca dolar toplamıştı: Alman şirket iflas başvurusunda bulundu - Sayfa 2

2025 yılına girerken çok sayıda şirket iflas başvurularıyla giriyor. Yılın son günlerinde buna Almanya merkezli bir şirket de dahil oldu. 

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Mercedes ve Geely’den yüz milyonlarca dolar toplamıştı: Alman şirket iflas başvurusunda bulundu - Sayfa 3

Otomobil devleri Mercedes ve Geely’den bugüne kadar yüz milyonlarca dolar yatırım alan hava taksi şirketi Volocopter, mali sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusunda bulunan son şirket oldu.

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Mercedes ve Geely’den yüz milyonlarca dolar toplamıştı: Alman şirket iflas başvurusunda bulundu - Sayfa 4

Henüz Türkiye’ye gelmese de, artık gelişmiş ülkelerde uçan arabalar ve taksiler test ediliyor. 

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