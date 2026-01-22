Merkez 100 baz puan indirdi konut kredilerinde denge değişti! İşte 2.000.000 TL'nin aylık ödemesi
Merkez Bankası, faizleri aşağı çekmeye devam ediyor. Yeni yılın faiz kararında da 100 baz puanlık indirim geldi. Yüzde 37'ye düştü. Böylelikle konut kredisi geri ödemelerinde de değişikler yaşanıyor. İşte kararın ardından 2 milyon TL'lik konut kredisinin aylık taksitleri ve geri ödemeleri
Merkez Bankası’nın yeni senenin ilk faiz kararında 100 baz puanlık indirime gitmesi, politika faizini yüzde 37’ye çekti. Söz konusu adım konut kredilerinde dengeleri değiştirirken 2 milyon TL’lik kredi için aylık taksitler yeniden hesaplandı.
Akbank
İlk Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı
%2,65
Aylık Taksit
55.401,29 TL
Toplam Ödeme
6.694.904 TL
Vakıf Katılım
Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı
%2,64
Aylık Taksit
55.221,65 TL
Toplam Ödeme
6.653.598 TL