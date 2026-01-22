  1. Ekonomim
  4. Merkez 100 baz puan indirdi konut kredilerinde denge değişti! İşte 2.000.000 TL'nin aylık ödemesi

Merkez Bankası, faizleri aşağı çekmeye devam ediyor. Yeni yılın faiz kararında da 100 baz puanlık indirim geldi. Yüzde 37'ye düştü. Böylelikle konut kredisi geri ödemelerinde de değişikler yaşanıyor. İşte kararın ardından 2 milyon TL'lik konut kredisinin aylık taksitleri ve geri ödemeleri

Merkez 100 baz puan indirdi konut kredilerinde denge değişti! İşte 2.000.000 TL'nin aylık ödemesi - Sayfa 1

Merkez Bankası’nın yeni senenin ilk faiz kararında 100 baz puanlık indirime gitmesi, politika faizini yüzde 37’ye çekti. Söz konusu adım konut kredilerinde dengeleri değiştirirken 2 milyon TL’lik kredi için aylık taksitler yeniden hesaplandı.

Akbank

İlk Evim Konut Kredisi

Faiz Oranı

%2,65

Aylık Taksit

55.401,29 TL

Toplam Ödeme

6.694.904 TL

Vakıf Katılım

Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı

%2,64

Aylık Taksit

55.221,65 TL

Toplam Ödeme

6.653.598 TL

İş Bankası

Ev Kredisi

Faiz Oranı

%2,69

Aylık Taksit

56.121,40 TL

Toplam Ödeme

6.780.268 TL

