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  4. Merkez bankalarının fonksiyonları nelerdir?

Merkez bankalarının fonksiyonları nelerdir?

Ekonominin ihtiyacı olan paranın basımı ve dağıtımı, merkez bankalarının en önemli görevidir. Ancak son dönemlerde ortaya çıkan, para ve kredi politikalarını kullanma şeklindeki değişiklikler merkez bankalarının fonksiyonlarının artmasına ve çeşitlenmesine neden olmuştur. İşte merkez bankalarının fonksiyonları...

Merkez bankalarının fonksiyonları nelerdir? - Sayfa 1

Merkez bankalarının fonksiyonları

Banknot çıkararak ekonominin para ve kredi ihtiyaçlarını karşılamak

Finansal sistemin istikrarını sağlamak

Son kredi mercii olarak ekonominin kredi hacmini ayarlamak

Devletin hazine işlerini ve mali danışmanlığını yapmak

Bankaların kasa fazlalıklarını ve mevduat karşılıklarını korumak,

Bankalararası alacak ve borçların mahsubunu yapmak

Para piyasalarında istikrarı sağlamak

Ülkenin altın ve döviz rezervlerini korumak ve uluslararası ödemelerde
aracı olmak

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Merkez bankalarının fonksiyonları nelerdir? - Sayfa 2

Merkez bankalarının diğer bankalardan ayrı nitelik ve yetkilerle ortaya çıkmalarındaki temel nedenlerden birincisi, banknot çıkarma (para basma) imtiyazlarıdır. Banknot çıkarımı, merkez bankalarının en temel görevlerinden birisidir.

Banknot çıkarma yetkisinin merkez bankalarına verilmesinin ikiönemli faydası; ülke parasında
tekdüzeliğin sağlanması ve çıkarılan para miktarının denetiminin etkin şekilde yapılabilmesidir.

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Merkez bankalarının fonksiyonları nelerdir? - Sayfa 3

Merkez bankaları finansal istikrarı sağlar. Son kredi kaynağı fonksiyonu; ticaret bankalarının (mevduat bankaları) müşterilerine sunduğu hizmetlerin benzerlerinin, merkez bankası tarafından ticaret bankalarına sağlanması anlamına
gelmektedir.

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Merkez bankalarının fonksiyonları nelerdir? - Sayfa 4

Merkez bankaları bir finansal kurum olarak, devletin fonlarını toplama, tutma,
aktarma ve bu fonlardan ödemede bulunma işlemleri yoluyla devletin bir nevi
bankerliğini yapar. Bunun dışında merkez bankası kamu borcuna ilişkin teknik
hizmetler sunabilir ve belirli şartlar altında devlete kısa vadeli avans verebilir. Öte
yandan, merkez bankası, devletin mali danışmanı niteliğindedir ve bazı ülkelerde
kamu borcunun yönetilmesinden de sorumludur.

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