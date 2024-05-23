Merkez bankalarının fonksiyonları nelerdir?

Merkez bankaları bir finansal kurum olarak, devletin fonlarını toplama, tutma,

aktarma ve bu fonlardan ödemede bulunma işlemleri yoluyla devletin bir nevi

bankerliğini yapar. Bunun dışında merkez bankası kamu borcuna ilişkin teknik

hizmetler sunabilir ve belirli şartlar altında devlete kısa vadeli avans verebilir. Öte

yandan, merkez bankası, devletin mali danışmanı niteliğindedir ve bazı ülkelerde

kamu borcunun yönetilmesinden de sorumludur.