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Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti! Memur ve emeklinin ocak zammında yeni hesap

Merkez Bankası’nın enflasyon beklentisini yukarı çekmesinin ardından milyonlarca memur ve emeklinin gözü ocak ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. Bankanın tahmini gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammının yüzde 8,7, memur ve memur emeklilerinin zam oranının ise yaklaşık yüzde 6,67 olması bekleniyor.

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Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti! Memur ve emeklinin ocak zammında yeni hesap - Sayfa 1

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artırarak yüzde 28’e yükseltmesi ve Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 29,21’den yüzde 29,43’e çıkması, memur ve emekli maaşlarına ilişkin hesapları yeniden gündeme taşıdı.

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Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti! Memur ve emeklinin ocak zammında yeni hesap - Sayfa 2

Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası’nın öngörüsü doğrultusunda gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027’de alacağı zam oranının yüzde 8,7 olması bekleniyor.

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Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti! Memur ve emeklinin ocak zammında yeni hesap - Sayfa 3

Böylelikle mevcut en düşük emekli aylığının yaklaşık 25 bin 601 liraya çıkması bekleniyor. Memur ve memur emeklileri açısından ise toplam zam oranının yaklaşık yüzde 6,67 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

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Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti! Memur ve emeklinin ocak zammında yeni hesap - Sayfa 4

Bu hesaplamaya göre en düşük memur maaşının yaklaşık 74 bin 908 liraya yükselmesi bekleniyor.

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