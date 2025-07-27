Merkez Bankası faiz kararından sonra 3 milyon TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? İşte oranlar...
Merkez Bankası’nın son faiz indirimi kararı sonrası gözler bankaların mevduat faiz oranlarına çevrildi. Peki, 3 milyon TL tutarındaki yatırımınızın 1 aylık getirisi ne kadar olacak? Hangi banka en yüksek mevduat faiz oranını sunuyor? İşte banka banka detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Temmuz ayında faizleri piyasa beklentileri doğrultusunda 300 baz puan düşürdü. Mart ayından bu yana ilk kez gerçekleşen bu faiz indirimi, piyasalarda yeni bir para politikası döngüsünün başlangıcı olarak görülüyor.
Enflasyon verilerindeki düşüş ve piyasalarda faiz indirim sürecine girileceği beklentisi, yatırımcı davranışlarında da önemli değişimlere yol açacak gibi görünüyor. TCMB'nin faiz indirimi kararı, mevduat faizlerinde etkili olacak.
Buna göre Merkez Bankası’nın son faiz kararının ardından gözler bankalara çevrildi. Peki 3 milyon TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar? En yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor?