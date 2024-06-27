Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Euro ve dolardan karar sonrası ilk tepki
Merkez Bankası, politika faizini açıklamasının ardından Euro ve dolardaki son durum ne? İşte detaylar...
Geçtiğimiz yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun ardından yükselişe geçen döviz kurunda dalgalanma devam ediyor.
Euro ve dolarda son dönemde yaşanan hareketlilik, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından da devam ediyor.
Merkez Bankası, politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.
TL nisan ve mayıs aylarında dolar karşısında yatay bir seyir izlemişti.
Döviz kurunda bayram tatilinde artış yaşanmış, piyasaların açılmasının ardından da dolar 33 lirayı geçerek rekor kırmıştı.
Güne 32,84 lira seviyesinden başlayan dolar kuru 32,88'den işlem görüyor.
Euro kuru da 35,29 seviyesinde seyrediyor.
Dolar/TL, 14 Mayıs seçimlerinden önce 19,57, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun yapıldığı 28 Mayıs'tan önce ise 19,97 seviyesindeydi. Euro ise 28 Mayıs'ta 21,37 TL'den işlem görüyordu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinden sonra yemin etmesinin ardından açıkladığı kabinede Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olduğunu duyurmuştu.
Bakanlıktaki devir teslim töreninde konuşan Şimşek, "Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.