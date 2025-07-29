Merkez Bankası faizi indirdi, bankalar harekete geçti: 300 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 300 baz puan düşürerek yüzde 43'e çekti. Peki Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından bankaların mevduat faiz oranlarında son durum ne? 300 Bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 300 bin TL'nin aylık faiz kazancı...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 300 baz puan düşürerek yüzde 43'e çekti.
Kurulun, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'dan yüzde 46'ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını da yüzde 44,5'ten yüzde 41,5'e indirdiği açıklandı.
Peki 300 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar? En yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? İşte Haber Global'de yer alan habere göre banka banka mevduat faiz oranları ve 300 bin TL’nin aylık getirisi...