Merkez Bankası para arzını nasıl kontrol eder?

Döviz işlemleri

TCMB döviz işlemlerini, geçici bir süre için döviz likiditesi ihtiyacı olan bankalar ile döviz likiditesi fazlasına sahip bankalar arasında, Merkez Bankası garantörlüğünde belirli bir faiz ve vadeyle yapılan işlemler olarak tanımlamıştır.