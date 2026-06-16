Merkez Bankası'ndan memur ve emekli zammı için ipucu: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Memur ve emekli maaş zammında enflasyon belirleyici rol oynuyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, 6 aylık enflasyon oranına göre zam alırken; memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 7’lik artışa ek olarak oluşacak enflasyon farkıyla maaşlarını güncelleyecek.