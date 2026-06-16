Merkez Bankası'ndan memur ve emekli zammı için ipucu: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Memur ve emekliler temmuz ayında yapılacak zam için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Milyonların gelir artışı, haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte kesinlik kazanacak. Zam oranlarına ilişkin geri sayım devam ederken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) konuyla ilgili dikkat çeken bir sinyal geldi. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte zam hesabı...
Memur ve emekli maaş zammında enflasyon belirleyici rol oynuyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, 6 aylık enflasyon oranına göre zam alırken; memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 7’lik artışa ek olarak oluşacak enflasyon farkıyla maaşlarını güncelleyecek.
Milyonların maaş artışının netleşmesi için gözler haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. 3 Temmuz’da açıklanacak kritik veri öncesinde ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı.