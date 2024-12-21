Merkez Bankası'ndan memur ve emekli zammı için kritik ipucu: Ocakta en düşük maaş ne kadar olacak?

ENFLASYON KRİTİK ÖNEME SAHİP

Memur ve emekli zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2024'ün ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyon oranına göre zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise 2025'in ilk yarısında toplu sözleşmeden gelen yüzde 6'lık zam ve enflasyon farkı alacak.