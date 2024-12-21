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Merkez Bankası'ndan memur ve emekli zammı için kritik ipucu: Ocakta en düşük maaş ne kadar olacak?

Memur ve emeklinin gözü ocak zammında... Milyonlarca kişi zammı belirleyecek aralık ayı enflasyonunun açıklanmasını dört gözle beklerken, kritik bir ipucu geldi. Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Beklentileri Anketi'nde aralık ayı enflasyonu yüzde 1,72 olarak tahmin edildi. Böylece memur ve emekli zammı için yeni hesap yapıldı. İşte TCMB'nin enflasyon tahminine göre memur ve emekli zammı...

Merkez Bankası'ndan memur ve emekli zammı için kritik ipucu: Ocakta en düşük maaş ne kadar olacak? - Sayfa 1

Yılbaşı yaklaşırken milyonları zam heyecanı sardı. Asgari ücret zammı için görüşmeler sürerken, memur ve emekli zammı için ise aralık ayı enflasyonunun açıklanması bekleniyor.

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Merkez Bankası'ndan memur ve emekli zammı için kritik ipucu: Ocakta en düşük maaş ne kadar olacak? - Sayfa 2

ENFLASYON KRİTİK ÖNEME SAHİP

Memur ve emekli zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2024'ün ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyon oranına göre zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise 2025'in ilk yarısında toplu sözleşmeden gelen yüzde 6'lık zam ve enflasyon farkı alacak.

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Merkez Bankası'ndan memur ve emekli zammı için kritik ipucu: Ocakta en düşük maaş ne kadar olacak? - Sayfa 3

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE ZAM ORANLARI NE?

Aylık enflasyon temmuzda yüzde 3,32, ağustosta yüzde 2,47, eylülde yüzde 2,97, ekimde 2,88, kasımda ise yüzde 2,24 olarak açıklandı.

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Merkez Bankası'ndan memur ve emekli zammı için kritik ipucu: Ocakta en düşük maaş ne kadar olacak? - Sayfa 4

Temmuz-kasım aylarını kapsayan 5 aylık enflasyona göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 14,57'lik zammı şimdiden garantiledi.

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