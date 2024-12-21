Merkez Bankası'ndan memur ve emekli zammı için kritik ipucu: Ocakta en düşük maaş ne kadar olacak?
Memur ve emeklinin gözü ocak zammında... Milyonlarca kişi zammı belirleyecek aralık ayı enflasyonunun açıklanmasını dört gözle beklerken, kritik bir ipucu geldi. Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Beklentileri Anketi'nde aralık ayı enflasyonu yüzde 1,72 olarak tahmin edildi. Böylece memur ve emekli zammı için yeni hesap yapıldı. İşte TCMB'nin enflasyon tahminine göre memur ve emekli zammı...
Yılbaşı yaklaşırken milyonları zam heyecanı sardı. Asgari ücret zammı için görüşmeler sürerken, memur ve emekli zammı için ise aralık ayı enflasyonunun açıklanması bekleniyor.
ENFLASYON KRİTİK ÖNEME SAHİP
Memur ve emekli zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2024'ün ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyon oranına göre zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise 2025'in ilk yarısında toplu sözleşmeden gelen yüzde 6'lık zam ve enflasyon farkı alacak.
5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE ZAM ORANLARI NE?
Aylık enflasyon temmuzda yüzde 3,32, ağustosta yüzde 2,47, eylülde yüzde 2,97, ekimde 2,88, kasımda ise yüzde 2,24 olarak açıklandı.