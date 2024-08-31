Merkez Bankası'ndan mevduat adımı: Faizler yeniden yükselir mi? 1 milyon TL'si olan ne kazanıyor?
Merkez Bankası, Türk lirası mevduatların cazibesini artırmak adına yeni kararlar aldı. Peki son düzenlemelerin ardından mevduat faizleri daha da yükselir mi? 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu?
Merkez Bankası TL mevduatı desteklemek adına bir dizi düzenlemeyi hayata geçirdi. Buna göre gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 45 ila yüzde 50 arasında bulunan bankalar için aylık artış hedefi 0,8 puana yükseldi.
Gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 60'ı geçen bankalar için aylık artış hedefi kaldırılarak yüzde 60'ın üzerinde kalınması koşulu getirildi. TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 84'üne yükseltildi.
Merkez Bankası son Para Politikası Kurulu (PPK) metninde TL mevduatı destekleyecek ilave adımlar atılabileceğini vurgulamıştı. Peki yeni adımlar TL mevduat faizlerini yükseltir mi? Merkez Bankası’ndan faizleri yükseltici başka adımlar gelir mi? 1 milyon TL’nin net mevduat getirisi ne kadar oldu?
SON ADIMLA BİRLİKTE AMAÇLANAN NE?
Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, şunları söyledi:
“Merkez Bankası atmış olduğu zorunlu karşılık adımlarıyla beraber TL mevduat birikimini daha fazla artırmak istiyor. Burada asıl amaç KKM’de çözülmenin bir an önce hızlanması, kişilerin dolara kaymadan TL mevduata yönelmesidir.