Merkez Bankası'ndan mevduat adımı: Faizler yeniden yükselir mi? 1 milyon TL'si olan ne kazanıyor?

SON ADIMLA BİRLİKTE AMAÇLANAN NE?

Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, şunları söyledi:

“Merkez Bankası atmış olduğu zorunlu karşılık adımlarıyla beraber TL mevduat birikimini daha fazla artırmak istiyor. Burada asıl amaç KKM’de çözülmenin bir an önce hızlanması, kişilerin dolara kaymadan TL mevduata yönelmesidir.