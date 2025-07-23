Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 4 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı öncesinde bankaların mevduat faiz oranları merak ediliyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? 4 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte bankaların mevduat faiz oranları ve 4 milyon TL'nin aylık faiz getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının beşinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını 24 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirecek.
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Piyasada Merkez Bankası'ndan 350 baz puana kadar faiz indirimi bekleniyor. Şu anda TCMB'nin politika faizi yüzde 46 seviyesinde bulunuyor. 350 baz puanlık indirim olması halinde faizin yüzde 42,5'e düşmesi bekleniyor.
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