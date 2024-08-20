Merkez Bankası'nın faiz kararından altın, dolar, borsa ve mevduat nasıl etkilenir?

FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN OLUR?

Yıl sonuna doğru özellikle Ekim ayından sonra faiz indirimi beklentimiz var. Ancak bunun için aylık enflasyonun yüzde 1’li seviyelere kadar gerilemesi ve yükselmeyeceği konusunda da inandırıcı olması gerekmektedir. Aylık faizlerde bahsettiğimiz seviyelerde kalıcılık olmazsa beklediğimiz faiz indirimi 2025 yılına sarkabilir.