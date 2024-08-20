Merkez Bankası'nın faiz kararından altın, dolar, borsa ve mevduat nasıl etkilenir?
Merkez Bankası’nın faiz kararı bugün belli oluyor. Peki piyasalarda beklentiler neler? Faiz indirimi ne zaman olur? Borsa ve mevduat faizleri Merkez Bankası'nın kararından sonra nasıl etkilenir? İşte piyasalara dair merak edilenler...
Piyasaların gözü kulağı bugün saat 14.00'te açıklanacak olan Merkez Bankası’nın faiz kararında olacak. Merkez Bankası’nın politika faiz oranı halihazırda yüzde 50 seviyesinde bulunuyor. Özellikle piyasalarda son haftalarda volatilite artmış, altın fiyatları rekor kırarken, borsada sert düzeltmeler dikkat çekmişti.
Bankalarda mevduat faizleri de aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Peki Merkez Bankası'nın kararı mevduat faizlerini nasıl etkiler? Borsada sert hareketler görülür mü? Dolar ve altında yön ne olur?
Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Ekonomist Hikmet Baydar, şunları söyledi:
“Piyasalarda ‘TCMB faizlerde değişiklik yapmayabilir’ beklentisi hakim. Biz de piyasa beklentilerine paralel bir şekilde faizlerde değişiklik yapılmayacağı görüşünü savunuyoruz.
FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN OLUR?
Yıl sonuna doğru özellikle Ekim ayından sonra faiz indirimi beklentimiz var. Ancak bunun için aylık enflasyonun yüzde 1’li seviyelere kadar gerilemesi ve yükselmeyeceği konusunda da inandırıcı olması gerekmektedir. Aylık faizlerde bahsettiğimiz seviyelerde kalıcılık olmazsa beklediğimiz faiz indirimi 2025 yılına sarkabilir.