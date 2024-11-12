Merkez Bankası'nın revize ettiği enflasyon tahminine göre emekli maaşında fark ne kadar olacak?

Emeklilik dilekçesini bu yıl verip vermeme konusunda karar aşamasında olan yüz binlerce kişi, 2024 yılında dilekçe verenler ile 2025 yılında dilekçe verenler arasındaki emekli aylığı farkının Merkez Bankası’nın enflasyon tahminini revize etmesi sonrasında ne olacağını merak ediyor. İşte bu soruya Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, cevap verdi. İşte Kıvanç'ın konuyla ilgili yazısı...