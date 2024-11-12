Merkez Bankası'nın revize ettiği enflasyon tahminine göre emekli maaşında fark ne kadar olacak?
Merkez Bankası, 2024 yılı enflasyon tahminini yüzde 38'den yüzde 44'e yükseltti. Emeklilik dilekçesini bu yıl verip vermeme konusunda tereddüt yaşayan yüz binlerce kişi, revize edilen enflasyon tahminine göre 2024 yılında emeklilik başvurusu yapmanın avantajlı olup olmadığı sorusunun yanıtını arıyor. Peki revize edilen enflasyona göre emekli aylığında fark ne kadar olacak?
Emeklilik dilekçesini 2024 yılında verenlere bağlanacak emekli maaşı 2025 yılında emeklilik dilekçesini verenlere göre en az yüzde 30 oranında daha fazla olacak. Merkez Bankası’nın o tarihteki yüzde 38’lik enflasyon tahminine göre emekli aylıkları arasındaki fark yüzde 34 olarak hesaplanmıştı.
Merkez Bankası’nın geçen hafta açıklanan enflasyon raporunda 2024 yılı enflasyon tahmini 6 puan artışla yüzde 44 olarak güncellendi. Ekonomistler bu tahminin de aşılarak yıl sonu enflasyonunun yüzde 46’ya kadar çıkabileceğini belirtiyor.
Emeklilik dilekçesini bu yıl verip vermeme konusunda karar aşamasında olan yüz binlerce kişi, 2024 yılında dilekçe verenler ile 2025 yılında dilekçe verenler arasındaki emekli aylığı farkının Merkez Bankası’nın enflasyon tahminini revize etmesi sonrasında ne olacağını merak ediyor. İşte bu soruya Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, cevap verdi. İşte Kıvanç'ın konuyla ilgili yazısı...
"2024 yılında SSK, BAĞ – KUR ve kamudan 4/c kapsamında emekli olanların aylıklarına ocak ayında yüzde 49,25, temmuzda yüzde 24,73 olmak üzere toplam yüzde 86,16 oranında zam yapıldı. Emeklilik dilekçesini 2024 yılında verenler bu artışlardan ve 2025 yılı ocak ayında yapılacak zamdan yararlanacaklar. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini tutarsa ocak ayı zammı yüzde 15,45 olacak.