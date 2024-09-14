Merkez enflasyon tahminini paylaştı, tablo değişti: İşte meslek meslek yeni maaşlar
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini de paylaştığı Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Merkez Bankası'nın tahminlerinin ardından emekli zammı ve memur maaş zammı için yeni hesaplamalar yapıldı. Peki hangi yeni hesaplamalara göre kim, ne kadar zam alacak? İşte detaylar...
Merkez Bankası, eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını duyurdu. Buna göre piyasa katılımcılarının yıl sonu tüketici fiyatları (TÜFE) beklentisi yüzde 43,31'den yüzde 43,14'e indi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,71 iken, bu anket döneminde yüzde 27,49 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,30 ve yüzde 18,38 olarak gerçekleşti.
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN İPUCU
Emekli ve memur her 6 ayda bir zam alıyor. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 24,73, memur ve memur emekli zammı yüzde 19,31 olarak açıklanmıştı. En düşük emekli maaşı da 10 bin liradan 12.500 liraya yükseldi.
Merkez Bankası’nın anketi ile zam tahminleri belli oldu.
KİM, NE KADAR ZAM ALACAK?
Tahminin gerçekleşmesi durumunda 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 14,76 olarak çıkacak. Bu rakam SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı anlamına geliyor.