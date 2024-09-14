Merkez enflasyon tahminini paylaştı, tablo değişti: İşte meslek meslek yeni maaşlar

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN İPUCU

Emekli ve memur her 6 ayda bir zam alıyor. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 24,73, memur ve memur emekli zammı yüzde 19,31 olarak açıklanmıştı. En düşük emekli maaşı da 10 bin liradan 12.500 liraya yükseldi.