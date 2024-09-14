Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti: Emekli ve memura ocakta ne kadar zam yapılacak?

MEMUR VE EMEKLİ TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALDI?

Memur ve emekliler 6 ayda bir zam alıyor. Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 27,73, memurlar ise yüzde 19,31 oranında zam aldı. En düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltildi.