Mesleğinden vazgeçip, onun üretimine başladı: Gramı 700 TL
Bolu'da mali müşavirlik mesleğini bırakıp hayalini kurduğu çiftçiliğe yönelen Şeyda Yoltaş (32), kapalı ortam tarımı modeli ile 50 metrekarelik alanda safran üretimi yapıyor.
Çocukluk hayali olan üreticiliği gerçekleştirmek için 2012'den bu yana araştırma yapan Şeyda Yoltaş, iktisat lisansı, bankacılık-finans yüksek lisansı ve doktora eğitimi aldı.
Yoltaş, kendi imkanlarıyla kapalı ortam tarımı modeli ile 50 metrekarelik alanda gramı yaklaşık 700 TL'ye satılan safran üretmeye başladı.
'SAFRANIN ÇOK FAZLA FAYDASI VAR'
Üretici olmak istediğini belirten Yoltaş, "Bir şey yaratmak, bir katma değer yaratmak istiyordum. Çiftçilik de çok kıymetli, insan sağlığı için çok kıymetli, sürdürülebilirlik için çok kıymetli. Bu yüzden tercih ettim. Safranın çok fazla faydası var. Göz sağlığına, cilt sağlığına, kanserli hücrelerle mücadele ettiğini biliyoruz, tansiyonu düzenlediğini biliyoruz. Tabii ki kronik rahatsızlıkları olanlar muhakkak doktorlarına danışmalı. Bu her ürün için böyle. Günde bir bardaktan fazla tüketilmemeli, onu da söylemeliyim. Çünkü içeriği çok güçlü safranın. Kapsül halinde takviyelerle de çok destekleniyor. Üretim aşaması topraktaki ile bizdeki çok farklı. Topraktaki çok işli, çok meziyetli. O yüzden de biraz pahalı bir bitki. Pahalı bir bitki diyoruz ama aslına bakarsanız 1 gram safran bir kişiye, bir ay yeterli oluyor. Böyle düşündüğünüzde aslında çok yüksek bir fiyat değil" dedi.