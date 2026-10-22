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  4. Meteoroloji açıkladı: Hangi bölgelerde yağış etkili olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji açıkladı: Hangi bölgelerde yağış etkili olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 22 Ekim 2026 il il hava durumu tahminleri...

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Meteoroloji açıkladı: Hangi bölgelerde yağış etkili olacak? İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji açıkladı: Hangi bölgelerde yağış etkili olacak? İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 2

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji açıkladı: Hangi bölgelerde yağış etkili olacak? İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 3

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji açıkladı: Hangi bölgelerde yağış etkili olacak? İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 4

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

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