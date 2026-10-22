Meteoroloji açıkladı: Hangi bölgelerde yağış etkili olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı