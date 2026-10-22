Meteoroloji açıkladı: Hangi bölgelerde yağış etkili olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 22 Ekim 2026 il il hava durumu tahminleri...
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu