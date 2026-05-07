Meteoroloji açıkladı: Yurtta hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece artacak! İşte sıcaklık tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Şırnak ve Hakkâri dışında) ile Sivas, Tokat, Rize, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 7 Mayıs 2026 il il hava durumu tahminleri...
HAVA SICAKLIĞI
Yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Toroslar kesiminin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu