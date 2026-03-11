Meteoroloji açıkladı: Yurtta hava sıcaklıkları artacak, sis ve pus etkili olacak! İşte tahminler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesinde pus, yer yer sis, yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. İşte 11 Mart 2026 il il hava durumu tahminleri...
HAVA SICAKLIĞI
Yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, doğusunda normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 19°C
Az bulutlu ve açık