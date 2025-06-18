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  4. Meteoroloji'den Marmara için kuvvetli rüzgar uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den Marmara için kuvvetli rüzgar uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısı, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun batısında, kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İşte 18 Haziran 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den Marmara için kuvvetli rüzgar uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji'den Marmara için kuvvetli rüzgar uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji'den Marmara için kuvvetli rüzgar uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji'den Marmara için kuvvetli rüzgar uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu

KONYA °C, 28°C
Az bulutlu

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