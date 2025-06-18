Meteoroloji'den Marmara için kuvvetli rüzgar uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısı, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun batısında, kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İşte 18 Haziran 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık