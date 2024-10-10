Metro’da kıymadan tereyağına gıda ürünlerinde dev indirim (SON TARİH 15 VE 31 EKİM)
Metro’da kırmızı etten beyaz ete, 27’li meyve suyundan tereyağına kadar birçok gıda ürününde indirim var. İndirimlerden yararlanmak için ise son tarih ise 31 Ekim…
DANA KÖFTELİK KIYMA KG
1 kilogram alırsanız kilogram fiyatı:
399,90 TL
5 kilogram alırsanız kilogram fiyatı:
389,90 TL
10 kilogram alırsanız kilogram fiyatı:
379,90 TL
Son indirim tarihi: 15 EKİM
DANA YEMEKLİK KUŞBAŞI KG
İndirimli fiyat: 489,90 TL
Son indirim tarihi: 15 EKİM
PİLİÇ BAGET
1 kilogram alırsanız kilogram fiyatı:
94,95 TL
10 kilogram alırsanız kilogram fiyatı:
92 TL
20 kilogram alırsanız kilogram fiyatı:
87,05 TL
Son indirim tarihi: 15 EKİM
PİLİÇ BONFİLE
1 kilogram alırsanız kilogram fiyatı: 191,90 TL
10 kilogram alırsanız kilogram fiyatı: 185,90 TL
20 kilogram alırsanız kilogram fiyatı: 175,90 TL
Son indirim tarihi: 15 Ekim