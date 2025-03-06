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Metropollerde yaşam giderek zorlaşıyor! Kiralar vatandaşın bütçesini aşıyor

Türkiye genelinde özellikle büyük şehirlerdeki kira fiyatlarındaki inanılmaz artış, vatandaşların en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropollerde yaşayan milyonlarca kişi, artan kira bedelleri nedeniyle geçim sıkıntısı çekerken, uzmanlar bu durumun nedenlerini ve çözüm önerilerini tartışıyor. Peki, kira fiyatları neden bu kadar yükseldi? İşte, konuya ilişkin detaylar…

Metropollerde yaşam giderek zorlaşıyor! Kiralar vatandaşın bütçesini aşıyor - Sayfa 1

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE ORTALAMA KİRA FİYATLARI

Bir evin kirası ilçeye, dairenin büyüklüğü ve özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Üç büyük şehre baktığımızda İstanbul’da ortalama konut fiyatları son verilere göre İstanbul'da 25 bin, Ankara’da 21 bin ve İzmir’de 23 bin civarında seyretmektedir.

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Metropollerde yaşam giderek zorlaşıyor! Kiralar vatandaşın bütçesini aşıyor - Sayfa 2

KİRA FİYATLARI NEDEN BU KADAR YÜKSELDİ?

ENFLASYON VE ARTAN MALİYETLER

Türkiye'de son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon, tüm sektörleri olduğu gibi gayrimenkul sektörünü de derinden etkiledi. İnşaat maliyetlerindeki artış, yeni konut üretimini yavaşlatırken, mevcut konutların değerini de yükseltti.

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Metropollerde yaşam giderek zorlaşıyor! Kiralar vatandaşın bütçesini aşıyor - Sayfa 3

ARZ - TALEP DENGESİ

Büyük şehirlerdeki nüfus artışı ve göç, konut talebini sürekli artırırken, yeni konut arzının yetersiz kalması, kira fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Özellikle merkezi bölgelerde ve üniversite çevrelerinde kiralık konut bulmak neredeyse imkansız hale geldi.

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Metropollerde yaşam giderek zorlaşıyor! Kiralar vatandaşın bütçesini aşıyor - Sayfa 4

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE AZALAN KONUT STOKU

Kentsel dönüşüm projeleri, eski binaların yıkılıp yenilerinin yapılmasıyla sonuçlanırken, bu süreçte geçici olarak konut arzı azalıyor. Bu durum da kira fiyatlarını olumsuz etkiliyor.

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