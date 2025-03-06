Metropollerde yaşam giderek zorlaşıyor! Kiralar vatandaşın bütçesini aşıyor
Türkiye genelinde özellikle büyük şehirlerdeki kira fiyatlarındaki inanılmaz artış, vatandaşların en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropollerde yaşayan milyonlarca kişi, artan kira bedelleri nedeniyle geçim sıkıntısı çekerken, uzmanlar bu durumun nedenlerini ve çözüm önerilerini tartışıyor. Peki, kira fiyatları neden bu kadar yükseldi? İşte, konuya ilişkin detaylar…
ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE ORTALAMA KİRA FİYATLARI
Bir evin kirası ilçeye, dairenin büyüklüğü ve özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Üç büyük şehre baktığımızda İstanbul’da ortalama konut fiyatları son verilere göre İstanbul'da 25 bin, Ankara’da 21 bin ve İzmir’de 23 bin civarında seyretmektedir.
KİRA FİYATLARI NEDEN BU KADAR YÜKSELDİ?
ENFLASYON VE ARTAN MALİYETLER
Türkiye'de son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon, tüm sektörleri olduğu gibi gayrimenkul sektörünü de derinden etkiledi. İnşaat maliyetlerindeki artış, yeni konut üretimini yavaşlatırken, mevcut konutların değerini de yükseltti.
ARZ - TALEP DENGESİ
Büyük şehirlerdeki nüfus artışı ve göç, konut talebini sürekli artırırken, yeni konut arzının yetersiz kalması, kira fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Özellikle merkezi bölgelerde ve üniversite çevrelerinde kiralık konut bulmak neredeyse imkansız hale geldi.