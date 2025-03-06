Metropollerde yaşam giderek zorlaşıyor! Kiralar vatandaşın bütçesini aşıyor

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE ORTALAMA KİRA FİYATLARI

Bir evin kirası ilçeye, dairenin büyüklüğü ve özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Üç büyük şehre baktığımızda İstanbul’da ortalama konut fiyatları son verilere göre İstanbul'da 25 bin, Ankara’da 21 bin ve İzmir’de 23 bin civarında seyretmektedir.