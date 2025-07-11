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  4. Mevduat faiz oranları yükseldi: 250 bin TL aylık ne kazandırıyor? İşte banka banka güncel oranlar

Mevduat faiz oranları yükseldi: 250 bin TL aylık ne kazandırıyor? İşte banka banka güncel oranlar

Türkiye’de tasarruf sahipleri, yatırımlarını TL mevduat hesaplarında değerlendirmek için bankaların faiz oranlarını yakından takip ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 24 Temmuz’daki faiz kararı öncesinde bazı bankaların vadeli mevduat faizleri %50’nin üzerine çıkmış durumda. Peki, 250 bin TL’lik bir birikim, 32 günlük vadede ne kadar getiri sağlar?

Mevduat faiz oranları yükseldi: 250 bin TL aylık ne kazandırıyor? İşte banka banka güncel oranlar - Sayfa 1

Türkiye'de tasarruf sahipleri, birikimlerini değerlendirmek için vadeli TL mevduat hesaplarına yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle bazı bankaların yıllık bazda %50'nin üzerine çıkan faiz oranları, yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor.

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Mevduat faiz oranları yükseldi: 250 bin TL aylık ne kazandırıyor? İşte banka banka güncel oranlar - Sayfa 2

Türkiye'de tasarruf sahipleri, vadeli TL mevduat hesaplarında yüksek faiz oranlarıyla birikimlerini değerlendirme fırsatı yakalıyor. Buna göre 250.000 TL'lik yatırımın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? 

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Mevduat faiz oranları yükseldi: 250 bin TL aylık ne kazandırıyor? İşte banka banka güncel oranlar - Sayfa 3

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 7 bin 52 TL

Vade Sonu Tutar: 257 bin 52 TL

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Mevduat faiz oranları yükseldi: 250 bin TL aylık ne kazandırıyor? İşte banka banka güncel oranlar - Sayfa 4

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 7 bin 594 TL

Vade Sonu Tutar: 257 bin 594 TL

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