Mevduat faiz oranları yükseldi: 250 bin TL aylık ne kazandırıyor? İşte banka banka güncel oranlar
Türkiye’de tasarruf sahipleri, yatırımlarını TL mevduat hesaplarında değerlendirmek için bankaların faiz oranlarını yakından takip ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 24 Temmuz’daki faiz kararı öncesinde bazı bankaların vadeli mevduat faizleri %50’nin üzerine çıkmış durumda. Peki, 250 bin TL’lik bir birikim, 32 günlük vadede ne kadar getiri sağlar?
Türkiye'de tasarruf sahipleri, birikimlerini değerlendirmek için vadeli TL mevduat hesaplarına yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle bazı bankaların yıllık bazda %50'nin üzerine çıkan faiz oranları, yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor.
Türkiye'de tasarruf sahipleri, vadeli TL mevduat hesaplarında yüksek faiz oranlarıyla birikimlerini değerlendirme fırsatı yakalıyor. Buna göre 250.000 TL'lik yatırımın 32 günlük getirisi ne kadar oldu?