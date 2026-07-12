Mevduat faiz oranları yükselişe geçti: 2 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu
Birikimini değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankaların vadeli mevduat faizleri yeniden güncellendi. Özellikle yeni müşterilere yönelik kampanyalarla bazı bankalarda faiz oranları yüzde 47 seviyesine kadar çıkarken, 2 milyon TL'nin 32 günlük vadede sağlayacağı net getiri de banka bazında değişiklik gösteriyor. İşte banka banka 2 milyon TL'nin 1 aylık güncel mevduat faizi getirisi...
Merkez Bankası'nın para politikası kararları ve ekonomideki son gelişmeler, birikimlerini Türk lirası cinsi yatırım araçlarında değerlendirmek isteyenlerin rotasını yeniden mevduat ve yatırım fonlarına çevirdi.
Bankaların açıkladığı güncel faiz oranları ile fon getirileri, 2 milyon TL'lik birikimin sağlayacağı kazancın tercih edilen yatırım aracına ve finans kuruluşuna göre önemli ölçüde farklılık gösterdiğini ortaya koydu