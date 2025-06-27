Mevduat faiz oranları zirveyi gördü: İşte banka banka 200 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Peki 200 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? Hangi banka en yüksek faizi veriyor? İşte Haber Global'de yer alan habere göre 27 Haziran 2025 itibariyle banka banka güncel mevduat faiz oranları ve 200 bin TL'nin aylık faiz getirisi...