Mevduat faiz oranları zirveyi gördü: İşte banka banka 200 bin TL'nin aylık faiz getirisi
Yatırımcılar bankaların mevduat faiz oranlarını merak ediyor. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası vadeli hesap getirileri yeniden gündeme geldi. Peki 200 bin TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar? En yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 200 bin TL'nin aylık faiz getirisi...
Son haftalarda bazı bankalar faiz oranlarında küçük çaplı indirimler yapsa da, genel faiz düzeyi hâlâ yüksek. Ortalama mevduat faiz oranları, yaklaşık yüzde 53 seviyesinde devam ediyor.
Peki 200 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? Hangi banka en yüksek faizi veriyor? İşte Haber Global'de yer alan habere göre 27 Haziran 2025 itibariyle banka banka güncel mevduat faiz oranları ve 200 bin TL'nin aylık faiz getirisi...