Mevduat faiz oranlarında düşüş kapıda mı? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANLARINI HANGİ BANKALAR VERİYOR?

Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? İşte Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bankalarca sunulan en yüksek mevduat oranları şöyle:

Denizbank: %42,25

QNB: %41,75

Akbank: %41,00

Vakıfbank: %41,00

Yapı Kredi: %40,50

Getir Finans: %41,00

Odea Bank: %41,00

Alternatif Bank: %40,50

TEB: %39,00

Ziraat Bankası: %37,00