Mevduat faiz oranlarında düşüş kapıda mı? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
TCMB, yılın son Para Politikası Kurulu toplantısını 11 Aralık Perşembe gerçekleştirecek. Piyasada, 100-200 baz puan aralığında faiz indirimi bekleniyor. Muhtemel bir indirimin mevduat faizlerine de yansıyabileceği düşünülüyor. Kritik faiz kararı beklenirken parasını mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar bankaların mevduat faiz oranlarını merak ediyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte detaylar...
TCMB’nin faiz kararı bu hafta belli olacak. Geçen hafta açıklanan kasım enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,87 ile beklentilerin altında kalması ve yıllık enflasyonun yüzde 31,07’ye gerilemesinin ardından Merkez Bankası'nın da faiz indirimi kararı alması bekleniyor.
TCMB, yılın son Para Politikası Kurulu toplantısını 11 Aralık Perşembe günü yapacak. Piyasada, 100-200 baz puan aralığında bir faiz indirimine gidilebileceği tahmin ediliyor. Son olarak ekim ayında politika faizi 100 baz puanlık indirimle yüzde 39,50 seviyesine çekilmişti.
EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANLARINI HANGİ BANKALAR VERİYOR?
Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? İşte Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bankalarca sunulan en yüksek mevduat oranları şöyle:
Denizbank: %42,25
QNB: %41,75
Akbank: %41,00
Vakıfbank: %41,00
Yapı Kredi: %40,50
Getir Finans: %41,00
Odea Bank: %41,00
Alternatif Bank: %40,50
TEB: %39,00
Ziraat Bankası: %37,00