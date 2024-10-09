Mevduat faiz oranlarında eski - yeni farkı açılıyor! 100 bin ve 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar?
Piyasaların, Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimi için tahminleri rotayı gelecek yıla kırdı. Böylece mevduata olan talebin güçlü kalacağına yönelik beklentiler de güçlenmiş oldu. Bankalardan da faiz oranlarına güncelleme geldi. Yeni kampanyalarda eski-yeni müşteri ayrımı dikkat çekiyor. Peki 100 bin ve 1 miklyon TL'nin aylık getirisi ne kadaR? İşte detaylar...
Piyasalarda faiz indirimine yönelik tahminler 2025 yılına ertelenmeye başladı.
Beklentilerin üzerinde gelen ekim enflasyonu ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın net açıklaması, bu yıl indirim beklentilerini rafa kaldırdı. Karahan, aylık enflasyonda kalıcı düşüş için alınacak bir miktar mesafe olduğunu söyledi.
Son gelişmelerin ardından bankalar mevduat faiz oranlarını güncellemeye başladı.
ESKİ-YENİ MÜŞTERİ FARKI DİKKAT ÇEKİYOR
Yeni kampanyalarda eski ile yeni müşterilere sunulan faiz oranlarında ciddi bir fark oluştu.