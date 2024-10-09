Mevduat faiz oranlarında eski - yeni farkı açılıyor! 100 bin ve 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar?

Beklentilerin üzerinde gelen ekim enflasyonu ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın net açıklaması, bu yıl indirim beklentilerini rafa kaldırdı. Karahan, aylık enflasyonda kalıcı düşüş için alınacak bir miktar mesafe olduğunu söyledi.