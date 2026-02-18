  1. Ekonomim
  Mevduat faiz oranlarında son durum ne? 1 milyon TL'nin yıllık getirisi ne kadar?

Mevduat faiz oranlarında son durum ne? 1 milyon TL'nin yıllık getirisi ne kadar?

Parasını mevduat faizinde değerlendirmek isteyenler bankaların faiz oranlarını merak ediyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin 1 yıllık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin 1 yıllık faiz kazancı...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizi kararları sonrası bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi.

Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin 1 yıllık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin 1 yıllık faiz getirisi...

Garanti BBVA

Faiz Oranı: % 35,5
Net Kazanç: 301.750 TL
Vade Sonu Tutar: 1.301.750 TL

QNB

Faiz Oranı: % 34,25
Net Kazanç: 247.456 TL
Vade Sonu Tutar: 1.247.456 TL

