Mevduat faiz oranlarında son durum ne? 2 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar?
Mevduat faiz oranlarında gelişmeler yaşanıyor. Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor? En yüksek mevduat faiz oranı hangi bankalarda? Güncellenen faiz oranlarıyla birlikte 2 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları...
Merkez Bankası’nın politika faizini artırması ve dövizden TL’ye dönüşü teşvik eden adımları yatırımcıyı altın ve döviz yerine tekrar TL mevduata yönlendirdi.
Mevduat faiz oranları son 4 ayın zirvesine çıktı. Özellikle 1 ay (32 gün) TL mevduat faizleri, yüzde 53’e dayandı.
Haber Global'de yer alan habere göre 28 Mayıs 2025 itibarıyla 2 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi banka banka şöyle: