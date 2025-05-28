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Mevduat faiz oranlarında son durum ne? 2 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar?

Mevduat faiz oranlarında gelişmeler yaşanıyor. Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor? En yüksek mevduat faiz oranı hangi bankalarda? Güncellenen faiz oranlarıyla birlikte 2 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları...

Mevduat faiz oranlarında son durum ne? 2 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 1

Merkez Bankası’nın politika faizini artırması ve dövizden TL’ye dönüşü teşvik eden adımları yatırımcıyı altın ve döviz yerine tekrar TL mevduata yönlendirdi.

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Mevduat faiz oranlarında son durum ne? 2 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 2

Mevduat faiz oranları son 4 ayın zirvesine çıktı. Özellikle 1 ay (32 gün) TL mevduat faizleri, yüzde 53’e dayandı.

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Mevduat faiz oranlarında son durum ne? 2 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 3

Haber Global'de yer alan habere göre 28 Mayıs 2025 itibarıyla 2 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi banka banka şöyle:

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Mevduat faiz oranlarında son durum ne? 2 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 4

Fibabanka

Faiz Oranı: % 52
Vade Sonu Tutar: 2.077.501 TL
Net Kazanç: 77.501 TL

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