  4. Mevduat faiz oranlarında son durum ne? 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

Parasını mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar, bankaların faiz oranlarını merak ediyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 2 milyon TL'nin aylık faiz kazancı ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aralık ayında politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38 seviyesine çekmesinin ardından bankalarda da mevduat faiz oranlarını güncelledi.

Yapı Kredi

Faiz Oranı: % 44
Net Kazanç: 63.649 TL
Vade Sonu Tutar: 2.063.649 TL

QNB

Faiz Oranı: % 43
Net Kazanç: 62.203 TL
Vade Sonu Tutar: 2.062.203 TL

