Mevduat faiz oranlarında son durum ne? 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Parasını mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar, bankaların faiz oranlarını merak ediyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 2 milyon TL'nin aylık faiz kazancı ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aralık ayında politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38 seviyesine çekmesinin ardından bankalarda da mevduat faiz oranlarını güncelledi.
1 | 16
Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 2 milyon TL'nin aylık faiz kazancı ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi...
2 | 16