Mevduat faizi 22 yılın zirvesinde: Bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri

TL mevduat faizlerindeki yükselişin sürmesiyle önemli bir eşik daha aşıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, mevduatların önemli kısmını oluşturan 1-3 ay arası vadeli mevduatlarda faiz oranı yüzde 53,3 ile Nisan 2002 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Peki, bankaların TL mevduat faizlerinde son durum ne oldu? İşte yeni faiz oranları ve faiz getirileri...