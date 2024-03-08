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Mevduat faizi 22 yılın zirvesinde: Bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri

Merkez Bankası verilerine göre, TL mevduat faizlerinin ortalama getirisi yüzde 53 seviyesini aşarak, son 22 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Peki, bankaların 1 aylık TL mevduat faiz oranları değişti mi? İşte banka banka yeni faiz oranları ve faiz getirileri...

Mevduat faizi 22 yılın zirvesinde: Bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri - Sayfa 1

TL mevduat faizlerindeki yükselişin sürmesiyle önemli bir eşik daha aşıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, mevduatların önemli kısmını oluşturan 1-3 ay arası vadeli mevduatlarda faiz oranı yüzde 53,3 ile Nisan 2002 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Peki, bankaların TL mevduat faizlerinde son durum ne oldu? İşte yeni faiz oranları ve faiz getirileri...

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Mevduat faizi 22 yılın zirvesinde: Bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri - Sayfa 2

ING

Faiz oranı: Yüzde 47

Net getiri: 39.038 TL

Vade sonu ödeme: 1.039.038 TL

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Mevduat faizi 22 yılın zirvesinde: Bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri - Sayfa 3

Alternatif Bank

Faiz oranı: Yüzde 50

Net getiri: 41.530 TL

Vade sonu ödeme: 1.041.530 TL

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Mevduat faizi 22 yılın zirvesinde: Bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri - Sayfa 4

Denizbank

Faiz oranı: Yüzde 47

Net getiri: 39.038 TL

Vade sonu ödeme: 1.039.038 TL

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