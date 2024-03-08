Mevduat faizi 22 yılın zirvesinde: Bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri
Merkez Bankası verilerine göre, TL mevduat faizlerinin ortalama getirisi yüzde 53 seviyesini aşarak, son 22 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Peki, bankaların 1 aylık TL mevduat faiz oranları değişti mi? İşte banka banka yeni faiz oranları ve faiz getirileri...
TL mevduat faizlerindeki yükselişin sürmesiyle önemli bir eşik daha aşıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, mevduatların önemli kısmını oluşturan 1-3 ay arası vadeli mevduatlarda faiz oranı yüzde 53,3 ile Nisan 2002 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
Peki, bankaların TL mevduat faizlerinde son durum ne oldu? İşte yeni faiz oranları ve faiz getirileri...
ING
Faiz oranı: Yüzde 47
Net getiri: 39.038 TL
Vade sonu ödeme: 1.039.038 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: Yüzde 50
Net getiri: 41.530 TL
Vade sonu ödeme: 1.041.530 TL
Denizbank
Faiz oranı: Yüzde 47
Net getiri: 39.038 TL
Vade sonu ödeme: 1.039.038 TL