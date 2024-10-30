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  4. Mevduat faizi %50’nin üzerine dayandı! Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte son fırsatlar

Mevduat faizi %50’nin üzerine dayandı! Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte son fırsatlar

Mevduat faizlerinde dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Ekim enflasyonu öncesinde %50'nin üzerindeki faiz oranları yalnızca kısa vadede ve yeni müşterilere sunuluyor. TÜFE’de bir düşüş gerçekleşmesi durumunda, mevduat faiz oranlarında da daha fazla düşüş bekleniyor.

Mevduat faizi %50’nin üzerine dayandı! Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte son fırsatlar - Sayfa 1

Bankalar arası piyasada 30 Ekim 2024 itibarıyla dolar kuru 34,28 TL seviyesinde yatay bir açılış yapıyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında ise alım-satım işlemleri 34,19-34,29 TL aralığında gerçekleşiyor. Dolarda kısa vadede 34,15 TL destek, 34,35 TL ise direnç seviyesi olarak izleniyor.

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Mevduat faizi %50’nin üzerine dayandı! Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte son fırsatlar - Sayfa 2

Ekim ayında gecelik TL faizlerinde önemli fiyat hareketleri gözlemlendi. 30 Eylül’de %50,57 seviyesine ulaşan gecelik TL faizleri, ekim ayı boyunca TCMB'nin %50 olan politika faizinin altında kaldı.

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Mevduat faizi %50’nin üzerine dayandı! Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte son fırsatlar - Sayfa 3

Hafta başında da %48,68 olan gecelik TL faizlerindeki bu seyir, TL mevduat getirilerinde hafif gerilemeye sebep oldu. Bankaların TL mevduata önerdiği oranlar ağırlıklı olarak %44-%49 bandında gerçekleşiyor. Artık %50’nin üzerindeki oranlar, yeni müşterilere ve kısa vadede “hoş geldin” kampanyası ile veriliyor.

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Mevduat faizi %50’nin üzerine dayandı! Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte son fırsatlar - Sayfa 4

%50’NİN ÜZERİNDEKİ SON FIRSATLAR

Bankalarca yeni hesap açtıran müşterilere sunulan %50 ve üzerindeki faiz oranları şöyle:

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