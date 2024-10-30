Mevduat faizi %50’nin üzerine dayandı! Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte son fırsatlar
Mevduat faizlerinde dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Ekim enflasyonu öncesinde %50'nin üzerindeki faiz oranları yalnızca kısa vadede ve yeni müşterilere sunuluyor. TÜFE’de bir düşüş gerçekleşmesi durumunda, mevduat faiz oranlarında da daha fazla düşüş bekleniyor.
Bankalar arası piyasada 30 Ekim 2024 itibarıyla dolar kuru 34,28 TL seviyesinde yatay bir açılış yapıyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında ise alım-satım işlemleri 34,19-34,29 TL aralığında gerçekleşiyor. Dolarda kısa vadede 34,15 TL destek, 34,35 TL ise direnç seviyesi olarak izleniyor.
Ekim ayında gecelik TL faizlerinde önemli fiyat hareketleri gözlemlendi. 30 Eylül’de %50,57 seviyesine ulaşan gecelik TL faizleri, ekim ayı boyunca TCMB'nin %50 olan politika faizinin altında kaldı.
Hafta başında da %48,68 olan gecelik TL faizlerindeki bu seyir, TL mevduat getirilerinde hafif gerilemeye sebep oldu. Bankaların TL mevduata önerdiği oranlar ağırlıklı olarak %44-%49 bandında gerçekleşiyor. Artık %50’nin üzerindeki oranlar, yeni müşterilere ve kısa vadede “hoş geldin” kampanyası ile veriliyor.