Mevduat faizi %50’nin üzerine dayandı! Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte son fırsatlar

Hafta başında da %48,68 olan gecelik TL faizlerindeki bu seyir, TL mevduat getirilerinde hafif gerilemeye sebep oldu. Bankaların TL mevduata önerdiği oranlar ağırlıklı olarak %44-%49 bandında gerçekleşiyor. Artık %50’nin üzerindeki oranlar, yeni müşterilere ve kısa vadede “hoş geldin” kampanyası ile veriliyor.