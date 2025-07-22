Mevduat faizi oranları zirveyi gördü! 5 milyon TL'nin faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar

Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklamasına kısa bir süre kala, ekonomideki belirsizlik nedeniyle nakit parası olan vatandaşlar mevduat hesaplarını dikkatle incelemeye başladı. Özellikle yüksek tutarda birikimi olanlar, yatırımlarını en kârlı ve güvenli şekilde değerlendirmek istiyor. Peki, 5 milyon TL’lik bir mevduat, 1 ay sonunda ne kadar faiz getirisi sağlar? Güncel faiz oranları hangi bankalarda daha avantajlı?