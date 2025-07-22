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Mevduat faizi oranları zirveyi gördü! 5 milyon TL'nin faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar

Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklamasına kısa bir süre kala, nakit parası olan vatandaşlar mevduat hesaplarını araştırmaya başladı. Peki, 5 milyon TL’lik bir mevduat, 1 ay sonunda ne kadar faiz getirisi sağlar? En yüksek faiz oranları hangi bankalarda? İşte detaylar

Mevduat faizi oranları zirveyi gördü! 5 milyon TL'nin faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Sayfa 1

Türkiye’de faiz oranları bankadan bankaya farklılık gösterirken, vatandaşların beklentisi maksimum getiri elde etmek yönünde. Bu süreçte vadeli mevduat hesapları, hem güvenli hem de nispeten yüksek faiz oranlarıyla cazip bir seçenek olmaya devam ediyor. Ancak faiz oranlarının sürekli değişkenlik göstermesi nedeniyle, yatırımcıların güncel faiz tablolarını düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor.

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Mevduat faizi oranları zirveyi gördü! 5 milyon TL'nin faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Sayfa 2

Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklamasına kısa bir süre kala, ekonomideki belirsizlik nedeniyle nakit parası olan vatandaşlar mevduat hesaplarını dikkatle incelemeye başladı. Özellikle yüksek tutarda birikimi olanlar, yatırımlarını en kârlı ve güvenli şekilde değerlendirmek istiyor. Peki, 5 milyon TL’lik bir mevduat, 1 ay sonunda ne kadar faiz getirisi sağlar? Güncel faiz oranları hangi bankalarda daha avantajlı?

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Mevduat faizi oranları zirveyi gördü! 5 milyon TL'nin faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Sayfa 3

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %38

Net Kazanç: 137.424,66 TL

Vade Sonu Tutar: 5.137.424,66 T

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Mevduat faizi oranları zirveyi gördü! 5 milyon TL'nin faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Sayfa 4

GETİR FİNANS

Faiz Oranı: %46

Net Kazanç: 161.365,48 TL

Vade Sonu Tutar: 5.161.365,48 TL

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