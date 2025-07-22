Mevduat faizi oranları zirveyi gördü! 5 milyon TL'nin faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar
Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklamasına kısa bir süre kala, nakit parası olan vatandaşlar mevduat hesaplarını araştırmaya başladı. Peki, 5 milyon TL’lik bir mevduat, 1 ay sonunda ne kadar faiz getirisi sağlar? En yüksek faiz oranları hangi bankalarda? İşte detaylar
Türkiye’de faiz oranları bankadan bankaya farklılık gösterirken, vatandaşların beklentisi maksimum getiri elde etmek yönünde. Bu süreçte vadeli mevduat hesapları, hem güvenli hem de nispeten yüksek faiz oranlarıyla cazip bir seçenek olmaya devam ediyor. Ancak faiz oranlarının sürekli değişkenlik göstermesi nedeniyle, yatırımcıların güncel faiz tablolarını düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor.
Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklamasına kısa bir süre kala, ekonomideki belirsizlik nedeniyle nakit parası olan vatandaşlar mevduat hesaplarını dikkatle incelemeye başladı. Özellikle yüksek tutarda birikimi olanlar, yatırımlarını en kârlı ve güvenli şekilde değerlendirmek istiyor. Peki, 5 milyon TL’lik bir mevduat, 1 ay sonunda ne kadar faiz getirisi sağlar? Güncel faiz oranları hangi bankalarda daha avantajlı?