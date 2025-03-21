Mevduat faizi yükselecek mi? En yüksek faiz hangi bankada? 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar?
Yatırımcılar mevduat faiz oranlarını merak ediyor. 21 Mart 2025 Cuma günü en yüksek mevduat faiz oranı yüzde 48 olarak öne çıktı. Peki 1 milyon TL’nin güncel aylık getirisi ne kadar? En yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? İşte detaylar...
TCMB tarafından da kritik tedbirler devreye alındı. Bu kapsamda Para Politikası Kurulu Ara Toplantısı düzenlenerek, gecelik borç verme faiz oranı %46’ya yükseltildi. 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırıldı.
Öte yandan gecelik TL faizi salı günü %42,02 seviyesindeydi, gecelik TL faizi yükselişe geçti ve dün %43,63 olarak gerçekleşti.
SIKI PARA POLİTİKASI VURGUSU
TCMB tarafından yapılan açıklamalarda; finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak son kararların alındığını vurgulayarak “Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadelerine yer verildi.