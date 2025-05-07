Mevduat faizi yüzde 50'ye yükseldi: 100 bin ve 1 TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

100 BİN VE 1 MİLYON LİRASI OLAN NE KAZANIYOR?

NTV'de yer alan habere göre 100 bin lirasını 1 aylık mevduata bağlayan bir kişi vade sonunda yüzde 50 faize göre 3 bin 700 lira faiz getirisi elde ediyor.