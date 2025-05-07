Mevduat faizi yüzde 50'ye yükseldi: 100 bin ve 1 TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46'ya yükseltmesinin ardından mevduat faiz oranları da merak ediliyor. Mevduatta faiz yıllık yüzde 50'ye kadar çıktı. Peki 100 bin ve 1 TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte detaylar...
Mevduat faizlerinin yüzde 50'ye dayanmasıyla parasını değerlendirmek isteyenler mevduata yöneliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son faiz artırım kararıyla birlikte politika faizi yüzde 46'ya yükseldi. Bu faiz oranına göre bankalar da mevduat faiz oranlarını güncelledi.
Bankalarda yıllık faiz oranı yüzde 50 seviyelerine çıktıç Bazı bankalar 'hoşgeldin faizi' adı altında yüzde 52'ye varan oranları sunabiliyor.