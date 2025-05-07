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Mevduat faizi yüzde 50'ye yükseldi: 100 bin ve 1 TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46'ya yükseltmesinin ardından mevduat faiz oranları da merak ediliyor. Mevduatta faiz yıllık yüzde 50'ye kadar çıktı. Peki 100 bin ve 1 TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte detaylar...

Mevduat faizi yüzde 50'ye yükseldi: 100 bin ve 1 TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 1

Mevduat faizlerinin yüzde 50'ye dayanmasıyla parasını değerlendirmek isteyenler mevduata yöneliyor.

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Mevduat faizi yüzde 50'ye yükseldi: 100 bin ve 1 TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 2

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son faiz artırım kararıyla birlikte politika faizi yüzde 46'ya yükseldi. Bu faiz oranına göre bankalar da mevduat faiz oranlarını güncelledi.

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Mevduat faizi yüzde 50'ye yükseldi: 100 bin ve 1 TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 3

Bankalarda yıllık faiz oranı yüzde 50 seviyelerine çıktıç Bazı bankalar 'hoşgeldin faizi' adı altında yüzde 52'ye varan oranları sunabiliyor.

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Mevduat faizi yüzde 50'ye yükseldi: 100 bin ve 1 TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 4

100 BİN VE 1 MİLYON LİRASI OLAN NE KAZANIYOR?

NTV'de yer alan habere göre 100 bin lirasını 1 aylık mevduata bağlayan bir kişi vade sonunda yüzde 50 faize göre 3 bin 700 lira faiz getirisi elde ediyor.

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