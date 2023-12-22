Mevduat faizi yüzde 52'yi aştı: 1 milyon TL’nin faiz getirisi ne kadar oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) dün açıkladığı politika faizindeki artışa paralel olarak mevduat faizleri yüzde 52,2 seviyesine çıktı. Öte yandan ticari kredi faizleri yüzde 52,4 seviyesini görürken; ihtiyaç kredi faizleri de ortalama yüzde 61,7’ye yükseldi. Peki, Merkez'in faiz artışı bankaların verdiği TL mevduat oranlarına nasıl yansıdı? İşte banka banka oranlar ve getirileri...
ING
Faiz oranı: Yüzde 42
Net getiri: 34.980 TL
Vade sonu ödeme: 1.034.980 TL
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Alternatif Bank
Faiz oranı: Yüzde 47
Net getiri: 39.145 TL
Vade sonu ödeme: 1.039.145 TL
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Denizbank
Faiz oranı: Yüzde 46
Net getiri: 38.312 TL
Vade sonu ödeme: 1.038.312 TL
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Garanti BBVA
Faiz oranı: Yüzde 45
Net getiri: 37.479 TL
Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL
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