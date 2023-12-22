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  4. Mevduat faizi yüzde 52'yi aştı: 1 milyon TL’nin faiz getirisi ne kadar oldu?

Mevduat faizi yüzde 52'yi aştı: 1 milyon TL’nin faiz getirisi ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) dün açıkladığı politika faizindeki artışa paralel olarak mevduat faizleri yüzde 52,2 seviyesine çıktı. Öte yandan ticari kredi faizleri yüzde 52,4 seviyesini görürken; ihtiyaç kredi faizleri de ortalama yüzde 61,7’ye yükseldi. Peki, Merkez'in faiz artışı bankaların verdiği TL mevduat oranlarına nasıl yansıdı? İşte banka banka oranlar ve getirileri...

Mevduat faizi yüzde 52'yi aştı: 1 milyon TL’nin faiz getirisi ne kadar oldu? - Sayfa 1

ING

Faiz oranı: Yüzde 42

Net getiri: 34.980 TL

Vade sonu ödeme: 1.034.980 TL

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Mevduat faizi yüzde 52'yi aştı: 1 milyon TL’nin faiz getirisi ne kadar oldu? - Sayfa 2

Alternatif Bank

Faiz oranı: Yüzde 47

Net getiri: 39.145 TL

Vade sonu ödeme: 1.039.145 TL

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Mevduat faizi yüzde 52'yi aştı: 1 milyon TL’nin faiz getirisi ne kadar oldu? - Sayfa 3

Denizbank

Faiz oranı: Yüzde 46

Net getiri: 38.312 TL

Vade sonu ödeme: 1.038.312 TL

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Mevduat faizi yüzde 52'yi aştı: 1 milyon TL’nin faiz getirisi ne kadar oldu? - Sayfa 4

Garanti BBVA

Faiz oranı: Yüzde 45

Net getiri: 37.479 TL

Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL

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