  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Mevduat faizinde 3 yılın dibi: Bankalarda oranlar geriliyor

Mevduat faizinde 3 yılın dibi: Bankalarda oranlar geriliyor

Türk lirası mevduat faizlerindeki gerileme devam ediyor. Merkez Bankası verilerine göre, 1-3 ay vadeli TL mevduatlarda ortalama faiz oranı yüzde 37,3'e kadar düşerek 2023 yılından bu yana en düşük seviyeye indi. Mevduat faizlerinde düşüş yaşanırken ihtiyaç ve ticari kredilerde uygulanan faiz oranlarında ise yükseliş görüldü.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Mevduat faizinde 3 yılın dibi: Bankalarda oranlar geriliyor - Sayfa 1

TCMB’nin haftalık verileri, mevduat faizlerindeki düşüşün sürdüğünü ortaya koydu. Bankalarda TL’sini vadeli mevduatta değerlendirenleri yakından ilgilendiren verilere göre, 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi 4 Eylül haftasında yüzde 37,3’e geriledi. Böylece mevduat faizleri son 3 yılın en düşük seviyesine inerek dikkat çekti.

1 | 7
Mevduat faizinde 3 yılın dibi: Bankalarda oranlar geriliyor - Sayfa 2

1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi, 2025 yılında yüzde 47,7’ye kadar yükselmişti. Ancak sonrasında başlayan düşüş trendiyle birlikte faiz oranı kademeli olarak geriledi. Son haftalarda yüzde 37,6 seviyelerinde seyreden ortalama mevduat faizi, 4 Eylül haftasında yüzde 37,3’e kadar inerek son yılların en düşük seviyesine ulaştı.

2 | 7
Mevduat faizinde 3 yılın dibi: Bankalarda oranlar geriliyor - Sayfa 3

Faiz oranlarındaki gerileme, özellikle yüksek miktardaki birikimlerini vadeli hesaplarda değerlendiren vatandaşların elde ettiği getirilerin de azalmasına yol açıyor. Öte yandan bankaların sunduğu mevduat faizleri; yatırılan tutar, vade süresi, yeni müşteri kampanyaları ve bankaların kendi politikalarına bağlı olarak ortalama oranlardan farklılık gösterebiliyor.

3 | 7
Mevduat faizinde 3 yılın dibi: Bankalarda oranlar geriliyor - Sayfa 4

Mevduat faizlerinde düşüş yaşanırken, kredi faizlerinde ise yükseliş dikkat çekti. İhtiyaç kredilerinde faiz oranı, daha önce yüzde 48,3 seviyesine kadar gerilemişti. Ancak oran, 4 Eylül haftasında yeniden yükselerek yüzde 49,8’e çıktı.

4 | 7