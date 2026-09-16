Mevduat faizinde 3 yılın dibi: Bankalarda oranlar geriliyor
Türk lirası mevduat faizlerindeki gerileme devam ediyor. Merkez Bankası verilerine göre, 1-3 ay vadeli TL mevduatlarda ortalama faiz oranı yüzde 37,3'e kadar düşerek 2023 yılından bu yana en düşük seviyeye indi. Mevduat faizlerinde düşüş yaşanırken ihtiyaç ve ticari kredilerde uygulanan faiz oranlarında ise yükseliş görüldü.
TCMB’nin haftalık verileri, mevduat faizlerindeki düşüşün sürdüğünü ortaya koydu. Bankalarda TL’sini vadeli mevduatta değerlendirenleri yakından ilgilendiren verilere göre, 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi 4 Eylül haftasında yüzde 37,3’e geriledi. Böylece mevduat faizleri son 3 yılın en düşük seviyesine inerek dikkat çekti.
1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi, 2025 yılında yüzde 47,7’ye kadar yükselmişti. Ancak sonrasında başlayan düşüş trendiyle birlikte faiz oranı kademeli olarak geriledi. Son haftalarda yüzde 37,6 seviyelerinde seyreden ortalama mevduat faizi, 4 Eylül haftasında yüzde 37,3’e kadar inerek son yılların en düşük seviyesine ulaştı.
Faiz oranlarındaki gerileme, özellikle yüksek miktardaki birikimlerini vadeli hesaplarda değerlendiren vatandaşların elde ettiği getirilerin de azalmasına yol açıyor. Öte yandan bankaların sunduğu mevduat faizleri; yatırılan tutar, vade süresi, yeni müşteri kampanyaları ve bankaların kendi politikalarına bağlı olarak ortalama oranlardan farklılık gösterebiliyor.