Mevduat faizinde 3 yılın dibi: Bankalarda oranlar geriliyor

1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi, 2025 yılında yüzde 47,7’ye kadar yükselmişti. Ancak sonrasında başlayan düşüş trendiyle birlikte faiz oranı kademeli olarak geriledi. Son haftalarda yüzde 37,6 seviyelerinde seyreden ortalama mevduat faizi, 4 Eylül haftasında yüzde 37,3’e kadar inerek son yılların en düşük seviyesine ulaştı.