Mevduat faizinde dengeler değişti: 1 milyon TL’nin net getirisi ne kadar oldu?

1 milyon TL’lik tasarruf değerlendirilirken yalnızca faiz ya da kâr payı oranına bakmak yeterli olmuyor. 32 günlük vade sonunda elde edilecek net getiri, banka seçiminin belirlenmesinde önemli bir kriter olarak öne çıkıyor.

İşte bankaların 1 milyon TL için sunduğu net mevduat getirileri: