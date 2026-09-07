Mevduat faizinde dengeler değişti: 1 milyon TL’nin net getirisi ne kadar oldu?
Enflasyona karşı birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcıların sıkça yöneldiği vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları güncellendi. Bankalar arasındaki oran farkı, 1 milyon TL’lik birikimin 32 günlük vade sonunda elde edeceği net kazanca da yansıdı. Güncel oranlara göre bazı bankalarda net getiri 30 bin TL sınırına yaklaşırken, yatırımcıların elde edeceği kazanç bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. İşte 1 milyon TL için bankaların sunduğu net kazanç tutarları...
1 milyon TL gibi yüksek tutarlı birikimlerde, 32 günlük vadeli mevduat faizleri yatırımcıların elde edeceği kazanç açısından önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bankalar arasındaki rekabet, mevduat faiz oranlarının farklılaşmasına ve tasarruf sahiplerine çeşitli alternatifler sunulmasına yol açıyor.
Bankaların kampanya dönemlerinde açıkladığı brüt faiz oranı ile vade sonunda hesaba geçecek net kazanç arasında ise önemli farklar oluşabiliyor. Bu nedenle yalnızca yüksek faiz oranına bakarak yatırım kararı vermek, gerçek getirinin olduğundan yüksek hesaplanmasına neden olabiliyor.
Uzmanlar, mevduat hesabı seçerken yalnızca ilan edilen brüt faiz oranının değil, tüm kesintiler ve hesap koşulları sonrasında elde edilecek net getirinin karşılaştırılması gerektiğini belirtiyor. Faiz oranlarının yanı sıra vade sonunda elde edilen net kazanç tutarı da bankalar arasında değişiyor.