  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Mevduat faizinde düşüş başladı: 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

Mevduat faizinde düşüş başladı: 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

Mevduat faizlerinde yüzde 50 veren banka neredeyse kalmadı. Peki en yüksek mevduat faiz oranı kaç? En yüksek faizi hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte bankaların mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin aylık faiz kazancı...

Mevduat faizinde düşüş başladı: 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 1

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43'e düşürmesiyle birlikte bankalar da mevduat ve kredi faizlerinde indirime gitti.

1 | 19
Mevduat faizinde düşüş başladı: 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 2

Faiz kararı öncesinde yüzde 48-49-50 civarında yıllık mevduat faizi veren bankalar, Haber Global'de yer alan habere göre Merkez Bankası'nın yeni faiz kararıyla birlikte oranlarını yüzde 38 ile 49 arasına çekmeye başladı.

2 | 19
Mevduat faizinde düşüş başladı: 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 3

Peki en yüksek faizi hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi banka banka şöyle...

3 | 19
Mevduat faizinde düşüş başladı: 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 4

AKBANK

Faiz Oranı: % 45
Vade Sonu Tutar: 1.032.548 TL
Net Kazanç: 32.548 TL

4 | 19