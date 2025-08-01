Mevduat faizinde düşüş başladı: 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Mevduat faizlerinde yüzde 50 veren banka neredeyse kalmadı. Peki en yüksek mevduat faiz oranı kaç? En yüksek faizi hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte bankaların mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin aylık faiz kazancı...
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43'e düşürmesiyle birlikte bankalar da mevduat ve kredi faizlerinde indirime gitti.
Faiz kararı öncesinde yüzde 48-49-50 civarında yıllık mevduat faizi veren bankalar, Haber Global'de yer alan habere göre Merkez Bankası'nın yeni faiz kararıyla birlikte oranlarını yüzde 38 ile 49 arasına çekmeye başladı.
Peki en yüksek faizi hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi banka banka şöyle...